Дата публикации
Категория
Киев
Сколько еще домов уже с теплом в Киеве: Кличко сообщил

По состоянию на 15 февраля в Киеве возобновили подачу тепла в еще более 1000 домов.

Катерина Сердюк
Тепло

Тепло / © Киевэнерго

В Киеве улучшилась ситуация с отоплением. Да, еще 1100 домов уже с теплом.

Об этом сообщает глава Киева Виталий Кличко.

"В Киеве в течение суток возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках", - написал Кличко.

Он добавил, что после атаки 12 февраля без теплоснабжения оказались 2600 домов. В общей сложности тепло вернули жильцам 1500 домов.

Напомним, в Минэнерго прокомментировали вопросы возобновления ТЭЦ в Киеве.

Так, во время атаки обломки попали в объекты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По данным специалистов, это повлекло за собой ночные технические повреждения:

  • на одной из станций пострадали газораспределительные и газокомпрессорные узлы;

  • разрушение циркуляционных насосов и системы подготовки воды

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, работу ТЭЦ-5 должны были возобновить за сутки, а ТЭЦ-6 — за двое суток.

Дата публикации
