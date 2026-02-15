- Дата публикации
Сколько еще домов уже с теплом в Киеве: Кличко сообщил
По состоянию на 15 февраля в Киеве возобновили подачу тепла в еще более 1000 домов.
В Киеве улучшилась ситуация с отоплением. Да, еще 1100 домов уже с теплом.
Об этом сообщает глава Киева Виталий Кличко.
"В Киеве в течение суток возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках", - написал Кличко.
Он добавил, что после атаки 12 февраля без теплоснабжения оказались 2600 домов. В общей сложности тепло вернули жильцам 1500 домов.
Напомним, в Минэнерго прокомментировали вопросы возобновления ТЭЦ в Киеве.
Так, во время атаки обломки попали в объекты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По данным специалистов, это повлекло за собой ночные технические повреждения:
на одной из станций пострадали газораспределительные и газокомпрессорные узлы;
разрушение циркуляционных насосов и системы подготовки воды
Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, работу ТЭЦ-5 должны были возобновить за сутки, а ТЭЦ-6 — за двое суток.