Київ замело "по вуха": сніговий шторм паралізував траси, авто зносить з доріг (фото, відео)

Комунальники прибирають сніг у Києві / © КМДА

Реклама

Київ накрив потужний снігопад, перетворивши дороги на небезпечну «ковзанку». Через негоду у ніч проти 16 лютого заблоковано рух трасою Одеса — Київ, а в самій столиці зафіксовано затори та аварії.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Київська міська військова адміністрація.

Снігові замети на трасі Одеса — Київ

За даними столичних пабліків, через сильний снігопад вночі зупинився рух трасою Одеса — Київ. Водії зняли на відео, як їхні автівки застрягли у снігових заметах.

Реклама

«Ось тут повний жах. Рятувальники їдуть», — каже на ролику його автор.

Дата публікації 09:36, 16.02.26 Кількість переглядів 49 Автомобілі застрягли у снігових заметах на трасі Одеса — Київ

ДТП в Києві через снігову негоду

Водночас Київ перетворився на «ковзанку». Через слизькі дороги автомобілі не можуть піднятися на пагорби. Очевидці зафіксували на відео, як машина зісковзує з пагорба і врізається у кілька припаркованих позаду автівок.

Дата публікації 09:39, 16.02.26 Кількість переглядів 34 У Києві автівки зісковзують з доріг через лід

Затори в Києві 16 лютого

У столиці автівки ледь «повзуть» через лід, яким за ніч вкрилися дороги. У місті сильні затори.

«Ось вам, люди, дорога: від КПП до виставки — суцільний лід. Я не знаю, що там, солі не вистачає? Чи піску? Чому не посипано? Воно пошкрябано, але воно не посипано. Під дорогою — лід. Даєш газ — буксуєш. Гальмуєш — летиш. Будьте обережні, будь ласка», — розповів на відео один з водіїв.

Реклама

Дата публікації 09:42, 16.02.26 Кількість переглядів 34 Затори в Києві через лід на дорогах зняли на відео

Ціни на таксі

Вранці через снігову негоду ціни на таксі у Києві злетіли до небес. За найбанальніші маршрути доводиться платити понад 1000 грн.

© із соцмереж

Комунальники розчищають Київ від снігу

Столичні комунальники продовжують ліквідовувати наслідки снігопаду. Як повідомляють у КМДА, вночі на вулицях працювали 289 одиниць спеціальної техніки КК «Київавтодор». Для максимальної ефективності машини рухалися колонами по 4 — 10 одиниць — залежно від ширини проїжджої частини. Першочергово розчищали праві смуги, аби громадський транспорт зранку міг курсувати без затримок.

Окрім цього, 31 бригада — загалом 216 працівників — вручну прибирали підходи до наземних і підземних пішохідних переходів, тротуари та зупинки громадського транспорту, що перебувають на балансі підприємств корпорації.

У парках та скверах до роботи долучилися працівники зеленого господарства: задіяно 67 одиниць спеціалізованої техніки та 755 співробітників.

Реклама

Роботи тривають і зараз — комунальники здійснюють повторну обробку та очищення від снігу закріплених територій.

Комунальники розчищають Київ ід снігу (5 фото) © КМДА © КМДА © КМДА © КМДА © КМДА

Дата публікації 09:50, 16.02.26 Кількість переглядів 15 Комунальники розчищають Київ від снігу

Погода в Києві та застереження для учасників руху

За прогнозом Укргідрометцентру, 16 лютого у столиці очікується хмарна погода, подекуди невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, із поривами до 15 — 20 м/с. Температура вдень становитиме -7…-9°.

На автошляхах зберігається ожеледиця. Водіїв закликають бути особливо уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та не паркувати автомобілі на тротуарах, крайніх смугах чи узбіччях, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки.

Пішоходам радять бути обачними та використовувати світловідбивальні елементи у темну пору доби.

Реклама

«Просимо мешканців столиці не виходити на вулицю без необхідності та, за можливості, не виїжджати на власних авто. Якщо ж цього не уникнути — бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху», — закликали в КМДА.

Нагадаємо, ввечері 15 лютого через сильний снігопад на Київщині дорожники працювали у посиленому режимі, розчищаючи та обробляючи траси. Очільник ОВА Микола Калашник повідомляв, що рух ускладнено, зокрема через обмеження на в’їзд фур до столиці, які скупчуються на під’їздах. Водіїв закликали не паркуватися на узбіччях, щоб не заважати спецтехніці, а за можливості — надати перевагу громадському транспорту та уникати поїздок без потреби.