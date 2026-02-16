Київ накриє нічний снігопад: що відбувається на дорогах столиці просто зараз

Київ, снігопад / © Associated Press

У Києві снігопад триватиме майже до ранку, тож комунальні служби готуються не допустити транспортного колапсу. Спецтехніка КК «Київавтодор» виїхала на вулиці ще до початку опадів, щоб завчасно обробити дороги протиожеледними засобами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Коли розпочався сніг, колони техніки насамперед прибирали основні магістралі, мости, шляхопроводи, а також спуски та підйоми. Після цього роботи продовжили на інших вулицях і проїздах. Комунальники працюватимуть упродовж усієї ночі.

Водночас від 22:00 15 лютого у столиці обмежили в’їзд великогабаритного транспорту та вантажівок. Такі заходи запровадили, щоб спецтехніка могла безперешкодно прибирати сніг і щоб зранку місто не скували затори.

Ситуацію вже перевіряють на ключових в’їздах до столиці, зокрема зі сторони Житомира. Там триває обробка покриття та чергує снігоприбиральна техніка. Водіїв закликають бути обережними за кермом, дотримуватися дистанції та враховувати погодні умови.

Нагадаємо, що після відлиги до України знову прийшло похолодання, і так буде ще не раз, зазначила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі. Так, 16 лютого, погода в Україні готує справжнє випробування контрастами. Поки на заході та півночі країни пануватимуть міцні морози, східні та південні регіони опиняться у полоні дощів та аномального тепла.