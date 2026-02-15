Київ накриє потужна негода: оголошено небезпеку

Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки / © Associated Press

Реклама

У понеділок, 16 лютого, в Києві очікуються значний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовина. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Також синоптики прогнозують хмарність, температуру вночі та вдень 7-9°, морозу. На дорогах подекуди ожеледиця.

Реклама

У КМДА звернулися до киян не виходити на вулицю без необхідності та не виїжджати на власних авто, якщо є така можливість.

Нагадаємо, синоптик попередив українців про різке погіршення погоди та ожеледицю. Пік морозів припаде на 16 та 17 лютого.

16 лютого низка регіонів України опиниться під впливом складних погодних умов. За даними «Укргідрометцентру», очікуються інтенсивні опади, ожеледиця та поривчастий вітер.