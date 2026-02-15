ТСН у соціальних мережах

Київ
194
1 хв

У Києві обмежено рух на Кільцевій дорозі: яка причина

Поліція повідомила про обмеження руху на Кільцевій дорозі.

Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © iStock

У Києві на Кільцевій дорозі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тимчасово обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у Національній поліції України у Telegram.

За даними правоохоронців, наразі рух ускладнений від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку Жулянського шляхопроводу. Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

У соцмережах також поширюють відео з перевернутим автомобілем на місці події.

© із соцмереж

© із соцмереж

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди та інформацію про постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, раніше ми писал про те, що на 15 лютого у Києві та області оголосили підвищений рівень небезпеки. Удень прогнозують інтенсивні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, можливе налипання снігу. Через зниження температури повітря на дорогах очікується посилення ожеледиці. У Києві температура коливатиметься від −1 до −3 градусів, у Київській області — до −6°.

