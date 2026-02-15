Киев накроет мощная непогода: объявлена опасность

Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 16 февраля, в Киеве ожидается снег, порывы ветра 15-18 м/с, ночью и утром вьюга. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Также синоптики прогнозируют облачность, температуру ночью и днем 7-9°, мороза. На дорогах кое-где гололедица.

Реклама

В КГГА обратились к киевлянам не выходить на улицу без необходимости и не выезжать на собственных автомобилях, если есть такая возможность.

Напомним, синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды и гололедице. Пик морозов придется на 16 и 17 февраля.

16 февраля ряд регионов Украины окажутся под влиянием сложных погодных условий. По данным «Укргидрометцентра», ожидаются интенсивные осадки, гололедица и порывистый ветер.