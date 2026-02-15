ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

Киев накроет мощная непогода: объявлена опасность

Рабочая неделя в столице начнется сложными погодными условиями. Синоптики обещают похолодание, снег и гололедицу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности

Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности / © Associated Press

В понедельник, 16 февраля, в Киеве ожидается снег, порывы ветра 15-18 м/с, ночью и утром вьюга. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Также синоптики прогнозируют облачность, температуру ночью и днем 7-9°, мороза. На дорогах кое-где гололедица.

В КГГА обратились к киевлянам не выходить на улицу без необходимости и не выезжать на собственных автомобилях, если есть такая возможность.

Напомним, синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды и гололедице. Пик морозов придется на 16 и 17 февраля.

16 февраля ряд регионов Украины окажутся под влиянием сложных погодных условий. По данным «Укргидрометцентра», ожидаются интенсивные осадки, гололедица и порывистый ветер.

Дата публикации
Количество просмотров
395
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie