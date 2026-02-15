- Дата публикации
- Киев
Киев накроет мощная непогода: объявлена опасность
Рабочая неделя в столице начнется сложными погодными условиями. Синоптики обещают похолодание, снег и гололедицу.
В понедельник, 16 февраля, в Киеве ожидается снег, порывы ветра 15-18 м/с, ночью и утром вьюга. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».
Также синоптики прогнозируют облачность, температуру ночью и днем 7-9°, мороза. На дорогах кое-где гололедица.
В КГГА обратились к киевлянам не выходить на улицу без необходимости и не выезжать на собственных автомобилях, если есть такая возможность.
Напомним, синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды и гололедице. Пик морозов придется на 16 и 17 февраля.
16 февраля ряд регионов Украины окажутся под влиянием сложных погодных условий. По данным «Укргидрометцентра», ожидаются интенсивные осадки, гололедица и порывистый ветер.