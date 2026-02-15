- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве ограничено движение на Кольцевой дороге: какая причина
Полиция сообщила об ограничении движения на Кольцевой дороге.
В Киеве на Кольцевой дороге в результате дорожно-транспортного происшествия временно ограничено движение транспорта.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в Telegram.
По данным правоохранителей, сейчас движение затруднено от улицы Николая Трублаини в направлении Жулянского путепровода. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Напомним, ранее мы писал о том, что на 15 февраля в Киеве и области объявили повышенный уровень опасности. Днем прогнозируют интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, возможно налипание снега. Из-за снижения температуры воздуха на дорогах ожидается усиление гололеда. В Киеве температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, в Киевской области — до -6°.