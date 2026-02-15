ТСН в социальных сетях

23
1 мин

В Киеве ограничено движение на Кольцевой дороге: какая причина

Полиция сообщила об ограничении движения на Кольцевой дороге.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ДТП

ДТП / © iStock

В Киеве на Кольцевой дороге в результате дорожно-транспортного происшествия временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в Telegram.

По данным правоохранителей, сейчас движение затруднено от улицы Николая Трублаини в направлении Жулянского путепровода. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

© из соцсетей

© из соцсетей

Напомним, ранее мы писал о том, что на 15 февраля в Киеве и области объявили повышенный уровень опасности. Днем прогнозируют интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, возможно налипание снега. Из-за снижения температуры воздуха на дорогах ожидается усиление гололеда. В Киеве температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, в Киевской области — до -6°.

23
