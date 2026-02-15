На Київщині поїзд розчавив жінку

Поїзд збив жінку

У Київській області пасажирський потяг сполученням «Фастів-Шостка» переїхав 23-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці.

Про подію до поліції повідомив черговий по станції.

На місці події правоохоронці встановили, що машиніст, побачивши на колії людину, застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

Від отриманих травм вона померла на місці події. Слідство триває.

Нагадаємо, у Київській області на 906-му кілометрі в межах станції «Півні» 20-річна дівчина потрапила під поїзд. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський поїзд сполученням «Фастів-Київ» збив 20-річну жительку Чернігівської області, яка рухалася коліями в навушниках.