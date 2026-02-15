ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

На Київщині поїзд розчавив жінку

З’ясувалося, що вона рухалася коліями і не чула сигналу машиніста.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поїзд збив жінку

Поїзд збив жінку

У Київській області пасажирський потяг сполученням «Фастів-Шостка» переїхав 23-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці.

Про подію до поліції повідомив черговий по станції.

На місці події правоохоронці встановили, що машиніст, побачивши на колії людину, застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

Від отриманих травм вона померла на місці події. Слідство триває.

Нагадаємо, у Київській області на 906-му кілометрі в межах станції «Півні» 20-річна дівчина потрапила під поїзд. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський поїзд сполученням «Фастів-Київ» збив 20-річну жительку Чернігівської області, яка рухалася коліями в навушниках.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie