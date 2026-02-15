На Киевщине поезд раздавил женщину

Поезд сбил женщину

В Киевской области пассажирский поезд сообщением «Фастов-Шостка» переехал 23-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

О происшествии в полицию сообщил дежурный по станции.

На месте происшествия правоохранители установили, что машинист, увидев на пути человека, применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области на 906-м километре в пределах станции «Півні» 20-летняя девушка попала под поезд. Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением «Фастов-Киев» сбил 20-летнюю жительницу Черниговской области, которая двигалась по путям в наушниках.