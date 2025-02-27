На Київщині дівчина в навушниках загинула під поїздом

З'ясувалося, що вона рухалися коліями і не чула сигналу машиніста.

У Київській області на 906 кілометрі в межах станції "Півні" 20-річна дівчина потрапила під поїзд.

Про це повідомили у поліції регіону.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський поїзд сполученням "Фастів-Київ" збив 20-річну жительку Чернігівської області, яка рухалася коліями в навушниках.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за цим фактом (ч. 3 ст. 276 ККУ).

Нагадаємо, на Київщині електропоїзд збив 22-річного хлопця. Він помер на місці від отриманих травм.

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