Киев накроет ночной снегопад: что происходит на дорогах столицы прямо сейчас

Киев, снегопад / © Associated Press

В Киеве снегопад продлится почти до утра, так что коммунальные службы готовятся не допустить транспортного коллапса. Спецтехника УК «Киевавтодор» выехала на улицы еще до начала осадков, чтобы заблаговременно обработать дороги противогололедными средствами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

Когда начался снег, колонны техники, прежде всего, убирали основные магистрали, мосты, путепроводы, а также спуски и подъемы. После этого работы продолжили на других улицах и проездах. Коммунальщики будут работать всю ночь.

В то же время с 22:00 15 февраля в столице ограничили въезд крупногабаритного транспорта и грузовиков . Такие меры ввели, чтобы спецтехника могла беспрепятственно убирать снег и чтобы утром город не сковали пробки.

Ситуацию уже проверяют на ключевых въездах в столицу, в частности, со стороны Житомира. Там идет обработка покрытия и дежурит снегоуборочная техника. Водителей призывают соблюдать осторожность за рулем, соблюдать дистанцию и учитывать погодные условия.

Напомним, что после оттепели в Украину снова пришло похолодание, и так будет еще не раз, отметила синоптикиня Наталья Диденко в своем прогнозе. Так, 16 февраля погода в Украине готовит настоящее испытание контрастами. Пока на западе и севере страны будут сильные морозы, восточные и южные регионы окажутся в плену дождей и аномального тепла.