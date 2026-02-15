ТСН у соціальних мережах

Київ обмежує в’їзд вантажівок: в КМДА зробили попередження

Через снігопади у Києві обмежено рух вантажівок. Дізнайтесь, як пересуватися містом і що робити водіям та пішоходам під час негоди.

У Києві обмежено рух вантажівок.

Київ обмежує в’їзд вантажівок через погіршення погодних умов / © Associated Press

Через ускладнення погодних умов від 22:00 15 лютого у Києві запровадили обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту.

Про це повідомили в КМДА.

Столична влада закликала мешканців у період негоди користуватися громадським транспортом замість власних авто. Це допоможе уникнути заторів та пришвидшить роботу комунальних служб і снігоприбиральної техніки.

Водії також повинні дотримуватися правил паркування та не залишати авто на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки. У разі потреби неправильно припарковані автомобілі будуть евакуйовані.

Пішоходів закликали бути уважними, а саме рухатися обережно тротуарами та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Міська влада нагадала про важливість дотримання правил безпеки та взаємоповаги на дорозі у період поганих погодних умов.

Нагадаємо, після відлиги до України знову прийшло похолодання, і так буде ще не раз, зазначила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі. Так, 16 лютого, погода в Україні готує справжнє випробування контрастами. Поки на заході та півночі країни пануватимуть міцні морози, східні та південні регіони опиняться у полоні дощів та аномального тепла.

Тим часом Київ накриє потужна негода. У столиці було оголошено небезпеку.

