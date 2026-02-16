Сніг паралізує Київщину: водіїв попередили про критичну ситуацію на дорогах (фото, відео)

Снігопад на Київщині / © Микола Калашник

У Київська область вирує сильний снігопад, що вже ускладнює рух на автошляхах. Дорожні служби від перших годин негоди перейшли на посилений режим роботи. На ключових маршрутах працює спецтехніка, триває розчищення снігу та активна обробка покриття протиожеледними матеріалами.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у повідомленні у соцмережах.

Комунальники запевняють, що роблять усе можливе, аби забезпечити проїзд основними трасами та не допустити транспортних ускладнень.

Додаткові труднощі створює обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту до Києва, яке діє від 22:00 15 лютого через негоду. Через це значна кількість фур змушена зупинятися на під’їздах до столиці та на дорогах області.

Очільник області Микола Калашник закликав водіїв відповідально ставитися до паркування й зупинок уздовж трас. Залишений на узбіччях транспорт може заважати роботі снігоприбиральної техніки та створювати небезпеку для руху.

Мешканцям області також радять у першій половині дня, за можливості, користуватися громадським транспортом і відкласти поїздки власними авто без нагальної потреби.

Через інтенсивний сніг, ожеледицю та обмежену видимість ситуація на дорогах залишається складною. Водіїв закликають бути уважними та обережними.

Нагадаємо, що після відлиги до України знову прийшло похолодання, і так буде ще не раз, зазначила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі. Так, 16 лютого, погода в Україні готує справжнє випробування контрастами. Поки на заході та півночі країни пануватимуть міцні морози, східні та південні регіони опиняться у полоні дощів та аномального тепла.