Киев замело "по уши": снежный шторм парализовал трассы, авто сносит с дорог (фото, видео)

Коммунальщики убирают снег в Киеве / © КМДА

Киев накрыл мощный снегопад, превратив дороги в опасный «каток». Из-за непогоды в ночь на 16 февраля заблокировано движение по трассе Одесса — Киев, а в самой столице зафиксированы пробки и аварии.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Киевская городская военная администрация.

Снежные заносы на трассе Одесса — Киев

По данным столичных пабликов, из-за сильного снегопада ночью остановилось движение по трассе Одесса — Киев. Водители сняли на видео, как их машины застряли в снежных заносах.

«Вот здесь полный ужас. Спасатели едут», — говорит на ролике его автор.

Дата публикации 09:36, 16.02.26 Количество просмотров 30 Автомобили застряли в снежных заносах на трассе Одесса — Киев

ДТП в Киеве из-за снежной непогоды

В то же время Киев превратился в «каток». Из-за скользких дорог автомобили не могут подняться на холмы. Очевидцы зафиксировали на видео, как машина соскальзывает с холма и врезается в несколько припаркованных позади автомобилей.

Дата публикации 09:39, 16.02.26 Количество просмотров 19 В Киеве автомобили соскальзывают с дорог из-за льда

Пробки в Киеве 16 февраля

В столице машины едва «ползут» из-за льда, которым за ночь покрылись дороги. В городе сильные пробки.

«Вот вам, люди, дорога: от КПП до выставки — сплошной лед. Я не знаю, что там, соли не хватает? Или песка? Почему не посыпано? Оно поцарапано, но оно не посыпано. Под дорогой — лед. Даешь газ — буксуешь. Тормозишь — летишь. Будьте осторожны, пожалуйста», — рассказал на видео один из водителей.

Дата публикации 09:42, 16.02.26 Количество просмотров 20 Пробки в Киеве из-за льда на дорогах сняли на видео

Цены на такси

Утром из-за снежной непогоды цены на такси в Киеве взлетели до небес. За самые банальные маршруты приходится платить более 1000 грн.

© из соцсетей

Коммунальщики расчищают Киев от снега

Столичные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада. Как сообщают в КГГА, ночью на улицах работали 289 единиц специальной техники КК «Киевавтодор». Для максимальной эффективности машины двигались колоннами по 4 — 10 единиц — в зависимости от ширины проезжей части. В первую очередь расчищали правые полосы, чтобы общественный транспорт утром мог курсировать без задержек.

Кроме этого, 31 бригада — всего 216 работников — вручную убирали подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуары и остановки общественного транспорта, находящихся на балансе предприятий корпорации.

В парках и скверах к работе присоединились работники зеленого хозяйства: задействовано 67 единиц специализированной техники и 755 сотрудников.

Работы продолжаются и сейчас — коммунальщики осуществляют повторную обработку и очистку от снега закрепленных территорий.

Дата публикации 09:50, 16.02.26 Количество просмотров 13 Коммунальщики расчищают Киев от снега

Погода в Киеве и предостережения для участников движения

По прогнозу Укргидрометцентра, 16 февраля в столице ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, с порывами до 15 — 20 м/с. Температура днем составит -7…-9°.

На автодорогах сохраняется гололедица. Водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на тротуарах, крайних полосах или обочинах, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Пешеходам советуют быть осмотрительными и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

«Просим жителей столицы не выходить на улицу без необходимости и, по возможности, не выезжать на собственных авто. Если же этого не избежать — быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения», — призвали в КГГА.

Напомним, вечером 15 февраля из-за сильного снегопада на Киевщине дорожники работали в усиленном режиме, расчищая и обрабатывая трассы. Глава ОВА Николай Калашник сообщал, что движение затруднено, в частности из-за ограничения на въезд фур в столицу, которые скапливаются на подъездах. Водителей призвали не парковаться на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике, а по возможности — отдать предпочтение общественному транспорту и избегать поездок без надобности.