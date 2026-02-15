- Дата публикации
Киев ограничивает въезд грузовиков: в КГГА сделали предупреждение
Из-за снегопадов в Киеве ограничено движение грузовиков. Узнайте, как передвигаться по городу и что делать водителям и пешеходам во время непогоды.
Из-за усложнения погодных условий с 22:00 15 февраля в Киеве ввели ограничения на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.
Об этом сообщили в КГГА.
Столичные власти призвали жителей в период непогоды пользоваться общественным транспортом вместо собственных автомобилей. Это поможет избежать пробок и ускорит работу коммунальных служб и снегоуборочной техники.
Водители также должны соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. В случае необходимости неправильно припаркованные автомобили будут эвакуированы.
Пешеходов призывали быть внимательными, а именно двигаться осторожно по тротуарам и переходить дорогу только в определенных местах.
Городские власти напомнили о важности соблюдения правил безопасности и взаимоуважения на дороге в период плохих погодных условий.
Напомним, после оттепели в Украину снова пришло похолодание, и так будет еще не раз, отметила синоптикиня Наталья Диденко в своем прогнозе. Так, 16 февраля погода в Украине готовит настоящее испытание контрастами. Пока на западе и севере страны будут сильные морозы, восточные и южные регионы окажутся в плену дождей и аномального тепла.
Тем временем Киев накроет мощное ненастье. В столице была объявлена опасность.