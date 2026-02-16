Снег парализует Киевщину: водителей предупредили о критической ситуации на дорогах (фото, видео)

Снегопад в Киевской области

В Киевская область бушует сильный снегопад, что уже затрудняет движение на автодорогах. Дорожные службы с первых часов непогоды перешли на усиленный режим работы. На ключевых маршрутах работает спецтехника, идет расчистка снега и активная обработка покрытия противогололедными материалами.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в сообщении в соцсетях.

Коммунальщики уверяют, что делают все возможное, чтобы обеспечить проезд по основным трассам и не допустить транспортных осложнений.

Дополнительные трудности создает ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев, которое действует с 22:00 15 февраля из-за непогоды. Поэтому значительное количество фур вынуждено останавливаться на подъездах к столице и на дорогах области.

Глава области Николай Калашник призвал водителей ответственно относиться к парковке и остановкам вдоль трасс. Оставленный на обочине транспорт может мешать работе снегоуборочной техники и создавать опасность для движения.

Жителям области также советуют в первой половине дня, по возможности, пользоваться общественным транспортом и отложить поездки собственными авто без необходимости.

Из-за интенсивного снега, гололеда и ограниченной видимости ситуация на дорогах остается сложной. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Напомним, что после оттепели в Украину снова пришло похолодание, и так будет еще не раз, отметила синоптикиня Наталья Диденко в своем прогнозе. Так, 16 февраля погода в Украине готовит настоящее испытание контрастами. Пока на западе и севере страны будут сильные морозы, восточные и южные регионы окажутся в плену дождей и аномального тепла.