РФ атаковала Киевщину "Цирконами": что было целью россиян — мониторы

Ракета "Циркон" / © скриншот с видео

Реклама

В ночь на 16 февраля 2026 года в Киеве и Киевской области были слышны мощные взрывы .

Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие воздушные угрозы.

По их данным, взрывы прогремели на обоих берегах столицы, а громкость могла усиливаться из-за высокой влажности воздуха.

Реклама

Мониторы утверждают, что с территории временно оккупированного Крыма была запущена ракета типа «Циркон» в направлении области. Сообщается о работе противовоздушной обороны в районе Наливайковка вблизи Макаров.

По информации из тех же источников, в Наливайковке расположена мощная электроподстанция «Киевская» 750 кВ, связанная с энергосистемой, в том числе с Ровенской АЭС. Именно в этом районе, по данным мониторинговых каналов, могла предприниматься попытка перехвата ракеты.

Также сообщается, что через несколько минут после первой атаки в воздух поднялась еще одна ракета этого типа. В Киевской области снова раздавались взрывы, продолжалась доразведка воздушных целей.

Пока официальной информации от Воздушных сил ВСУ или местных властей относительно типов ракет и последствий нет. Данные нуждаются в подтверждении.

Реклама

Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официальных сообщений об отбое.

Напомним, что ранее мы сообщали о ракете "Циркон" : что известно о новом оружии РФ и представляет ли оно реальную угрозу для Украины.