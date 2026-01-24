Атака "Цирконом" по Киеву: эксперт объяснил, почему Россия использовала противокорабельные ракеты

Ракета «Циркон»

В ночь на 24 января российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по Киеву. Особенностью этой атаки явилось применение противокорабельных ракет «Циркон» и Х-22.

По словам эксперта по авиации Константина Криволапа, применение Циркона по столице выглядит нелогичным. Об этом он рассказал «24 канала».

Почему враг бьет по столице противокорабельными ракетами

Эксперт подчеркнул, что этот тип вооружения оккупанты используют не впервые, поэтому возникает вопрос, почему именно его достают для ударов по столице. Криволап отметил, что «Циркон» по замыслу является противокорабельной ракетой, поэтому ее применение для удара по украинской столице выглядит нелогичным. Именно поэтому, по его словам, удары по Киеву этим типом вооружения вызывают удивление.

«Похоже, Киев стал каким-то крупным авианосцем, ведь что „Циркон“, что ракета Х-22 — это ракеты для уничтожения авианосцев», — отметил авиаэксперт.

Также он предположил, что одна из причин такого выбора может быть в дефиците других ракет, в частности, баллистических. Поэтому Россия, по его словам, применяет то, что имеет, даже если это вооружение создавали под другие задачи.

В то же время, эксперт заявил, что «Циркон» не является ракетой, которую Россия может применять массово. По его словам, запас таких изделий ограничен, поэтому каждый запуск привлекает внимание и дает основания говорить о том, что оккупанты подбирают имеющиеся средства под конкретную атаку.

«У россиян сейчас есть существенный дефицит баллистики, и они используют то, что можно, и то, что есть», — подчеркнул Криволап.

Стоит отметить, что воздушные силы ВСУ сообщали, что российские войска применяли ракеты Х-22 для удара по столице. В то же время, целью «Цирконов», вероятно, были объекты в Киевской области.

Напомним, в ночь на 24 января на фоне мирных трехсторонних переговоров в Абу-Даби Россия нанесла новый массированный удар по Украине дронами и различными видами ракет. Российская армия атаковала Киев «Шахедами», а затем параллельно ударила баллистическими и крылатыми ракетами, после чего снова дронами.