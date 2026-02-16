ТСН у соціальних мережах

РФ атакувала Київщину "Цирконами": що було ціллю росіян — монітори

Уночі на Київщині пролунала серія гучних вибухів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета "Циркон"

Ракета "Циркон" / © скриншот з відео

У ніч проти 16 лютого 2026 року у Києві та Київській області було чути потужні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують повітряні загрози.

За їхніми даними, вибухи пролунали на обох берегах столиці, а гучність могла посилюватися через високу вологість повітря.

Монітори стверджують, що з території тимчасово окупованого Криму було запущено ракету типу «Циркон» у напрямку області. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони в районі Наливайківка поблизу Макарів.

За інформацією з тих самих джерел, у Наливайківці розташована потужна електропідстанція «Київська» 750 кВ, пов’язана з енергосистемою, зокрема з Рівненська АЕС. Саме в цьому районі, за даними моніторингових каналів, могла відбуватися спроба перехоплення ракети.

Також повідомляється, що за кілька хвилин після першої атаки у повітря піднялася ще одна ракета цього типу. У Київській області знову лунали вибухи, тривала дорозвідка повітряних цілей.

Наразі офіційної інформації від Повітряних сил ЗСУ чи місцевої влади щодо типів ракет і наслідків немає. Дані потребують підтвердження.

Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційних повідомлень про відбій.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про ракету "Циркон": що відомо про нову зброю РФ та чи становить вона реальну загрозу для України.

