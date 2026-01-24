Атака "Цирконом" по Києву: експерт пояснив, чому Росія використала протикорабельні ракети

Ракета «Циркон»

У ніч проти 24 січня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по Києву. Особливістю цієї атаки стало застосування протикорабельних ракет «Циркон» і Х-22.

За словами експерта з авіації Костянтина Криволапа, застосування «Циркона» по столиці виглядає нелогічним. Про це він розповів «24 каналу».

Чому ворог б’є по столиці протикорабельними ракетами

Експерт наголосив, що цей тип озброєння окупанти використовують не вперше, тож виникає питання, чому саме його дістають для ударів по столиці. Криволап зазначив, що «Циркон» за задумом є протикорабельною ракетою, тож її застосування для удару по українській столиці виглядає нелогічним. Саме тому, за його словами, удари по Києву цим типом озброєння викликають подив.

«Схоже на те, що Київ став якимось великим авіаносцем, адже що „Циркон“, що ракета Х-22 — це ракети для знищення авіаносців», — зазначив авіаексперт.

Також він припустив, що одна з причин такого вибору може бути в дефіциті інших ракет, зокрема балістичних. Тому Росія, за його словами, застосовує те, що має в наявності, навіть якщо це озброєння створювали під інші завдання.

Водночас експерт заявив, що «Циркон» не є ракетою, яку Росія може застосовувати масово. За його словами, запас таких виробів обмежений, тому кожен запуск привертає увагу і дає підстави говорити про те, що окупанти підбирають наявні засоби під конкретну атаку.

«У росіян зараз є суттєвий дефіцит балістики, і вони використовують те, що можна, і те, що є», — наголосив Криволап.

Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що російські війська застосовували ракети Х-22 для удару по столиці. Водночас ціллю «Цирконів», імовірно, були об’єкти в Київській області.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня на тлі мирних тристоронніх переговорів у Абу-Дабі Росія завдала нового масованого удару по Україні дронами та різними видами ракет. Російська армія атакувала Київ «Шахедами», а потім паралельно вдарила балістичними та крилатими ракетами, після чого знову дронами.