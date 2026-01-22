У Києві майже 3 000 будинків досі без тепла: комунальники борються з наслідками атак

Опалення / © pexels.com

У четвер, 21 січня, у Києві без теплопостачання залишаються дещо менше 3 000 багатоповерхівок. Пізно ввечері минулої доби комунальникам вдалося підключити тепло ще до 270 будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відбувається

Після чергових ударів по критичній енергетичній інфраструктурі Києва та багатьох регіонах України комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки руйнувань.

Станом на ранок 21 січня без централізованого тепла в столиці лишаються близько 3 000 багатоквартирних будинків, хоча протягом нічної доби тепло повернули до 270 адрес — це вже друге відновлення після серйозних пошкоджень мереж. Енергетики та комунальники працюють цілодобово, але через масштабні пошкодження відновлення триває, а екстрені графіки відключень електроенергії залишаються чинними для значної частини районів.

Як відомо, після чергових російських атак по об’єктах енергетичної інфраструктури у столиці та інших регіонах значна частина електричних мереж була пошкоджена. Це призвело до масових відключень світла та тепла, які продовжують впливати на життя киян.

Нагадаємо, що внаслідок ударів близько 60 % Києва залишилися без електроенергії, а приблизно 4 000 будинків російські удари залишили без централізованого опалення. Незважаючи на це, бригади енергетиків і комунальних служб працюють без перерви, щоб підключити якомога більше об’єктів до теплопостачання та стабілізувати систему.