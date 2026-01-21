- Дата публікації
Опалення у 3260 будинках Києва досі нема: Кличко сказав, коли їм повернуть тепло
Кличко обіцяє, що цієї ночі відновлять подавання опалення для будинків, які залишалися без тепла двічі — 9-го та 20-го січня.
Сьогодні вночі в Києві розпочнуть подавання теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня.
Про це пообіцяв мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, таких будинків на цей момент налічується 3260.
Щоб тепло дійшло до домівок киян, потрібно орієнтовно дві доби. Також Кличко прозвітував, що водопостачання відновили всім споживачам Києва.
Він запевнив, що комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- й енергопостачання.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто залишили 600 тис. людей, і закликав киян, які мають таку можливість, також виїхати.
Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому Київ досі без графіків і що відбувається з електромережею столиці зараз.