Батарея / © УНІАН

У Києві без опалення 30 січня залишаються 378 багатоповерхівок. Комунальники та енергетики продовжують роботи, щоб повернути тепло до осель мешканців столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Києві без опалення наразі залишаються 378 багатоквартирних будинків. Переважна їхня частина розташована на Троєщині, ще кілька — в інших районах міста.

Упродовж минулої доби на Троєщині тепло повернули більш ніж до 100 будинків, а в нічний час до системи опалення під’єднали ще близько 50.

Комунальні служби разом з енергетиками продовжують відновлювальні роботи в різних районах столиці, аби якнайшвидше повернути тепло до домівок киян.

Опалення у Києві — останні новини

Станом на вечір 29 січня у Києві без опалення залишалися 454 житлові будинки, а найскладніша ситуація зберігалася у Деснянському районі на Троєщині.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, теплопостачання в усіх будинках Києва можуть відновити орієнтовно 1 — 2 лютого. Він пояснив, що процес ускладнюється поганим станом внутрішньобудинкових мереж у старих будівлях, де навіть після зливання води можливі пошкодження. Наразі тривають відновлювальні роботи, результати яких стануть остаточно зрозумілими лише після повторного запуску системи.