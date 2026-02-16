Тысячи киевлян останутся без тепла: в каких районах ситуация критическая

Отключение света и тепла / © Associated Press

В Киеве на 16 февраля без отопления остаются около 400 жилых домов. Еще в более чем 1100 многоэтажках возобновление теплоснабжения пока технически невозможно.

Об этом в эфире «Мы Украина» сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

По словам представительницы городских властей, кроме полностью отключенных от тепла домов, в столице фиксируют и многочисленные локальные аварии. Речь идет о нескольких сотнях объектов, где произошли повреждения внутренних или внешних сетей, из-за чего жильцы временно остались без отопления.

Самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. У домов без тепла действуют лояльные графики отключений – утром и вечером.

"Поэтому люди могут согреться альтернативными способами", - отметила Поп.

В городской администрации уверяют, что коммунальные службы продолжают аварийно-восстановительные работы, как можно быстрее вернуть тепло в дома.

Раньше речь шла о том, сколько домов уже с теплом в Киеве.

Так, городской голова Виталий Кличко сообщал, что в течение суток в Киеве возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках.

Всего после атаки 12 февраля без теплоснабжения оказались 2600 домов. Тепло сейчас вернули жителям 1500 домов. Коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать теплоснабжение в городе.