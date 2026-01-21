ТСН в социальных сетях

Отопления в 3260 домах Киева пока нет: Кличко сказал, когда им вернут тепло

Кличко обещает, что этой ночью возобновят подачу отопления для домов, которые оставались без тепла дважды — 9 и 20 января.

Кличко дал старт подключению отопления более 3 тысяч многоэтажек

Сегодня ночью в Киеве начнут подачу теплоносителя на дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды — 9 и 20 января.

Об этом пообещал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, таких домов в настоящее время насчитывается 3260.

Чтобы тепло дошло до домов киевлян нужно ориентировочно двое суток. Также Кличко отчитался, что водоснабжение было возобновлено всем потребителям Киева.

Он заверил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город покинул 600 тыс. человек, и призвал киевлян, имеющих такую возможность, также уехать.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему Киев до сих пор без графиков и что происходит с электросетью столицы сейчас.

