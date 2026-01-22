В Киеве почти 3 000 домов до сих пор без тепла: коммунальщики борются с последствиями атак

Отопление / © pexels.com

Реклама

В четверг, 21 января, в Киеве без теплоснабжения остаются несколько меньше 3000 многоэтажек. Поздним вечером минувших суток коммунальщикам удалось подключить тепло еще до 270 домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что происходит

После очередных ударов по критической энергетической инфраструктуре Киева и по многим регионам Украины коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия разрушений.

Реклама

По состоянию на утро 21 января без централизованного тепла в столице остаются около 3 000 многоквартирных домов, хотя за ночные сутки тепло вернули к 270 адресам — это уже второе восстановление после серьезных повреждений сетей. Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно, но из-за масштабных повреждений восстановление продолжается, а экстренные графики отключений электроэнергии остаются в силе для значительной части районов.

Как известно, после очередных российских атак по объектам энергетической инфраструктуры в столице и других регионах значительная часть электрических сетей была повреждена. Это привело к массовым отключениям света и тепла, которые продолжают оказывать влияние на жизнь киевлян.

Напомним, что в результате ударов около 60% Киева остались без электроэнергии, а около 4 000 домов российские удары оставили без централизованного отопления . Несмотря на это, бригады энергетиков и коммунальных служб работают без перерыва, чтобы подключить как можно больше объектов к теплоснабжению и стабилизировать систему.