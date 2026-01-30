Батарея / © УНИАН

В Киеве без отопления 30 января остаются 378 многоэтажек. Коммунальщики и энергетики продолжают работы, чтобы вернуть тепло в дома жителей столицы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В Киеве без отопления сейчас остаются 378 многоквартирных домов. Большая их часть расположена на Троещине, еще несколько — в других районах города.

За прошедшие сутки на Троещине тепло вернули более чем в 100 домов, а в ночное время к системе отопления подключили еще около 50.

Коммунальные службы вместе с энергетиками продолжают восстановительные работы в разных районах столицы, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян.

Отопление в Киеве — последние новости

По состоянию на вечер 29 января в Киеве без отопления оставались 454 жилых дома, а самая сложная ситуация сохранялась в Деснянском районе на Троещине.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, теплоснабжение во всех домах Киева могут восстановить ориентировочно 1–2 февраля. Он пояснил, что процесс осложняется плохим состоянием внутридомовых сетей в старых зданиях, где даже после слива воды возможны повреждения. Сейчас продолжаются восстановительные работы, результаты которых станут окончательно понятными только после повторного запуска системы.