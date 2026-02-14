Стало известно, какая сейчас ситуация с отоплением в Киеве

Отопление / © iStock

В Киеве коммунальные службы восстановили теплоснабжение примерно в 400 жилых домах из более 2000, которые остались без отопления в результате вражеской атаки в ночь на 12 февраля.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Мэр столицы рассказал, что аварийные службы продолжают работы по восстановлению теплоснабжения в других многоэтажных домах

«Тогда, напомню, без отопления оказались 2600 жилых домов», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве из-за последствий вражеской атаки более 1000 жилых домов будут оставаться без теплоснабжения до завершения текущего отопительного сезона.