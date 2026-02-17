Київ зупинився через снігопад: де найбільші затори та затримки транспорту (фото, відео)

Снігопад / © Associated Press

У Києві другий день поспіль, 17 лютого, триває сніговий колапс. Столицю скували затори, громадський транспорт курсує зі значними відхиленнями від графіка, а на зупинках утворилися натовпи людей, які не можуть дістатися на роботу.

ТСН.ua зібрали усі подробиці.

З самого ранку «Київпастранс» повідомляє про численні затримки руху через негоду.



Зокрема, зафіксовано збої на таких напрямках:

Автобус № 69: затримувався по вул. Дзюби в напрямку ст. м. «Палац Спорту».

Автобус № 33Т: рух було ускладнено по Броварському проспекту.

Автобус № 44: затримка по вул. Алішера Навої.

Наразі рух на більшості маршрутів відновлено, але транспорт курсує з відхиленням від графіка. Проте пасажири годинами чекають на маршрутки.

Також через негоду утворилися величезні затори у місті.



Як повідомляють очевидці, біля станції метро «Чернігівська» величезний затор у напрямку «Лісової».



Що роблять комунальники

У КМДА звітують про активну роботу з ліквідації наслідків негоди. За офіційними даними, до розчищення доріг та тротуарів залучено:

256 одиниць спецтехніки «Київавтодору»;



422 працівники у складі бригад з ручного прибирання;



Понад 2,8 тисячі двірників на прибудинкових територіях.



Першочергово обробляють магістралі, мости, спуски та підйоми. У парках і скверах працюють «зеленбудівці».

«Просимо водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки», — наголосили в КМДА.

Що пішло не так

Попри звіти влади, кияни масово скаржаться на стан тротуарів, які перетворилися на суцільну ковзанку. Як з’ясувалося, проблема має системний характер, передає «Telegraf».

Згідно з документами Київради, які опинилися у розпорядженні ЗМІ, щонайменше чотири райони столиці провалили підготовку до зими 2025/2026 років у частині закупівлі протиожеледних реагентів. Дарницький та Деснянський райони взагалі не закупили технічну сіль. А Дніпровський та Святошинський райони також не проводили закупівлі цього сезону, хоча частково використовували залишки.



Це призвело до того, що тротуари у спальних районах, зокрема на Оболоні та у Дніпровському районі, залишилися небезпечними для пішоходів.

Яка ситуація була в Києві 16 лютого

16 лютого у Києві також виник масштабний транспортний колапс: столицю паралізували затори, громадський транспорт рухався з суттєвими затримками, а на зупинках утворилися великі черги.

Найскладніша ситуація спостерігалася в районі станції метро «Нивки» у напрямку Виноградаря, на Академмістечку та в інших густонаселених районах.

У Київська міська державна адміністрація повідомляли, що на маршрути вийшло 96% запланованого рухомого складу відповідно до наявних кадрових і технічних ресурсів.

Із ночі на вулицях працювали служби Київавтодор: сотні одиниць спецтехніки та десятки бригад здійснювали прибирання доріг, тротуарів і зупинок громадського транспорту.

Які ще «сюрпризи» приготувала погода для киян

Нагадаємо, у столиці 17 лютого опади малоймовірні — погоду визначатиме антициклон Felix. Водночас на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

найближчої ночі: -15…-17 градусів;

вдень: -6…-8 градусів.

У середу в Києві очікується ускладнення погодних умов через вплив нового циклону: можливий сніг, посилення вітру та підвищення температури.