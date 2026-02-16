- Дата публікації
Теракт біля будівлі СБУ: у Києві судитимуть дезертира-іноземця за підрив авто ЗСУ (фото, відео)
Вибух автомобіля у Голосіївському районі Києва кваліфіковано як теракт — двом чоловікам повідомлено про підозру.
Правоохоронці розкрили деталі вибуху автомобіля Peugeot Partner, що стався 11 лютого 2026 року в Києві. За підозрою у вчиненні теракту затримано дует виконавців: мешканця Одещини та громадянина Німеччини, який раніше служив у ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.
Знайомство в готелі та «база» в центрі столиці
За даними слідства, виконавці — 28-річний одесит та 47-річний німець — познайомилися в одному зі столичних готелів. Іноземець має військовий досвід: раніше він проходив службу в Збройних силах України, проте згодом дезертирував і залишився в Києві. Спілкувалися спільники англійською мовою.
Для підготовки до злочину підозрюваних завербували та забезпечили ресурсами. Їм орендували квартиру в самому центрі Києва — неподалік однієї з будівель СБУ. Саме там чоловіки виготовили дистанційно керовану вибухівку.
Вибух авто для медиків ЗСУ
Ціллю терористів став автомобіль Peugeot Partner, який був придбаний як допомога для медиків ЗСУ. Виконавці встановили пристрій у машину, припарковану в одному з дворів Голосіївського району, і ввечері 11 лютого активували його дистанційно.
Злочинці намагалися зробити з теракту «шоу»:
Фіксація на камеру: Момент вибуху знімався на відеореєстратор, який підозрювані заздалегідь встановили у сусідній автівці.
Масштаб пошкоджень: Окрім вщент знищеного Peugeot, вибуховою хвилею пошкоджено фасади навколишніх будинків та ще два автомобілі — Kia Sportage і Honda Civic.
Правові наслідки
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України). Слідство встановлює замовників злочину та перевіряє підозрюваних на зв’язки з російськими спецслужбами.
Нагадаємо, 4 січня в Оболонському районі Києва вибухнув позашляховик.