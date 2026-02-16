Теракт возле здания СБУ: в Киеве будут судить дезертира-иностранца за подрыв авто ВСУ (фото, видео)

Все, что осталось от автомобиля после взрыва / © Киевская городская прокуратура

Правоохранители раскрыли детали взрыва автомобиля Peugeot Partner, произошедшего 11 февраля 2026 года в Киеве. По подозрению в совершении теракта задержан дуэт исполнителей: житель Одесской области и гражданин Германии, ранее служивший в ВСУ.

Об этом сообщает прессслужба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Знакомство в гостинице и база в центре столицы

По данным следствия, исполнители — 28-летний одессит и 47-летний немец — познакомились в одной из столичных гостиниц. У иностранца есть военный опыт: ранее он проходил службу в Вооруженных силах Украины, однако впоследствии дезертировал и остался в Киеве. Общались сообщники на английском языке.

Для подготовки к преступлению подозреваемых завербовали и снабдили ресурсами. Им арендовали квартиру в самом центре Киева — недалеко от одного из зданий СБУ. Там мужчины изготовили дистанционно управляемую взрывчатку.

Взрыв авто для медиков ВСУ

Целью террористов стал автомобиль Peugeot Partner, который был приобретен в качестве помощи для медиков ВСУ. Исполнители установили устройство в машину, припаркованную в одном из дворов Голосеевского района, и вечером 11 февраля активировали его дистанционно.

Преступники пытались совершить из теракта «шоу»:

Фиксация на камеру: Момент взрыва снимался на видеорегистратор, который подозреваемые заранее установили в соседнем автомобиле.

Масштаб повреждений: Кроме уничтоженного Peugeot, взрывной волной повреждены фасады окрестных домов и еще два автомобиля — Kia Sportage и Honda Civic.

Взрыв автомобиля в Голосеевском районе Киева / © Киевская городская прокуратура

Взрыв автомобиля в Голосеевском районе Киева / © Киевская городская прокуратура

Один из подозреваемых в взрыве автомобиля в Голосеевском районе Киева / © Киевская городская прокуратура

Один из подозреваемых в взрыве автомобиля в Голосеевском районе Киева / © Киевская городская прокуратура

Правовые последствия

Обе фигуранты сообщили о подозрении в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Следствие устанавливает заказчиков преступления и проверяет подозреваемых на связи с российскими спецслужбами.

