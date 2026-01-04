У Києві вибухнув позашляховик: є постраждалі

Поліція з’ясовує всі деталі інциденту / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 4 січня, в Оболонському районі Києва вибухнула автівка.

Про це повідомили у поліції.

«За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби», — йдеться у повідомленні.

З власних джерел ТСН.ua у правоохоронних органах відомо, що постраждалі — це чоловік та жінка. Поки невідомо, які саме травми отримали люди. На місці працювали співробітники швидкої допомоги. Також поки невідома інформація про вік постраждалих.

Нагадаємо, в Одесі вибухнув автомобіль — постраждав чоловік. СБУ відкрила справу за статтею про теракт.