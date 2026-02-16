Айтівець з Києва отримав довічне: що він накоїв

Суд виніс вирок ІТ-спеціалісту, який коригував атаки на енергосистему Києва / © Reuters

У Києві ІТ-фахівець на замовлення ФСБ коригував російські атаки по київських ТЕЦ, за що отримав суворе покарання.

Про це передає прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника у липні 2025 року. Агентом ФСБ виявився 32-річний ІТ-фахівець з Києва. Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він позначав для ворога повітряні «коридори» для обстрілів столичних енергооб’єктів «в обхід» української ППО.

Айтівець вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після вербування зрадник об’їжджав Київ та Київщину, щоб позначити на електронних картах геолокації функціонуючих енергооб’єктів. Також він робив фотознімки зовнішніх фасадів потенційних «цілей» з прив’язкою до місцевості. Крім цього, російський агент відстежував пункти базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Додаткову інформацію він включав до агентурного звіту для куратора від ФСБ.

Після обстрілів зрадник прибував на місця ворожих прильотів, щоб з’ясувати наслідки російських атак і передати отримані дані для підготовки нових обстрілів.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне айтівець отримав довічне ув’язнення.

