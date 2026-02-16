ТСН в социальных сетях

1350
1 мин

Айтишник из Киева получил пожизненное: что он натворил

Киевский айтишник проведет остаток жизни в тюрьме за корректировку ударов по ТЭЦ.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Суд вынес приговор ІТ-специалисту, корректировавшему атаки на энергосистему Киева

Суд вынес приговор ІТ-специалисту, корректировавшему атаки на энергосистему Киева / © Reuters

В Киеве ІТ-специалист по заказу ФСБ корректировал российские атаки по киевским ТЭЦ, за что получил суровое наказание.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в июле 2025 года. Агентом ФСБ оказался 32-летний ІТ-специалист из Киева. Во время обысков у него удален смартфон, на котором он обозначал для врага воздушные «коридоры» для обстрелов столичных энергообъектов «в обход» украинского ПВО.

Айтишник вышел на российскую спецслужбу через телеграмм-каналы, где за деньги предложил свою помощь в войне против Украины.

После вербовки предатель объезжал Киев и Киевщину, чтобы пометить на электронных картах геолокации функционирующих энергообъектов. Также он делал фотографии внешних фасадов потенциальных «целей» с привязкой к местности. Кроме этого, российский агент отслеживал пункты базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ. Дополнительную информацию он включал в агентурный отчет для куратора ФСБ.

После обстрела предатель прибывал на места вражеских прилетов, чтобы выяснить последствия российских атак и передать полученные данные для подготовки новых обстрелов.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). За совершенное айтишник получил пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить дезертира-иностранца за подрыв авто ВСУ.

