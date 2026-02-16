ТСН у соціальних мережах

Київ
63
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками: деталі трагедії (фото)

Малолітня дитина спробувала наркотики, поки мама зі своїм знайомим вживала наркотичні речовини.

Наталія Магдик
У Києві 4-річний хлопчик отруївся пігулкою з наркотичною речовиною після того, як залишився без нагляду матері.

Про це повідомили у Голосіївська окружна прокуратура та столичній поліції у Telegram.

За інформацією правоохоронців, 22-річна мешканка Києва залишила свого малолітнього сина одного в одній із кімнат квартири, тоді як сама разом зі знайомим вживала наркотики в іншій. Дитина, залишившись наодинці, знайшла на підлозі пігулку та проковтнула її.

Невдовзі стан хлопчика різко погіршився: з’явилися ознаки гострої реакції організму, оглушення та мимовільні рухи. Малолітнього терміново госпіталізували до медичного закладу, де лікарі боролися за його життя.

Слідчі, діючи за процесуального керівництва прокуратури, повідомили матері про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про невиконання обов’язків щодо виховання дитини. Досудове розслідування завершено, і наразі матері загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві 20-річний молодик продав метадон 17‐річному підлітку, а той помер від передозування.

