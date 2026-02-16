У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками: деталі трагедії (фото)

Дитяча кімната / © Поліція Києва

Реклама

У Києві 4-річний хлопчик отруївся пігулкою з наркотичною речовиною після того, як залишився без нагляду матері.

Про це повідомили у Голосіївська окружна прокуратура та столичній поліції у Telegram.

За інформацією правоохоронців, 22-річна мешканка Києва залишила свого малолітнього сина одного в одній із кімнат квартири, тоді як сама разом зі знайомим вживала наркотики в іншій. Дитина, залишившись наодинці, знайшла на підлозі пігулку та проковтнула її.

Реклама

Невдовзі стан хлопчика різко погіршився: з’явилися ознаки гострої реакції організму, оглушення та мимовільні рухи. Малолітнього терміново госпіталізували до медичного закладу, де лікарі боролися за його життя.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

© Поліція Києва

© Поліція Києва

© Поліція Києва

Слідчі, діючи за процесуального керівництва прокуратури, повідомили матері про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про невиконання обов’язків щодо виховання дитини. Досудове розслідування завершено, і наразі матері загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві 20-річний молодик продав метадон 17‐річному підлітку, а той помер від передозування.