"Махайте руками і згинайте коліна": у Києві дали пораду пішоходам, як не вбитись через ожеледицю
У Києві синоптики попереджають про сильну ожеледицю.
У Києві попередили про сильну ожеледицю. За даними синоптиків, у столиці оголошено І рівень небезпеки.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Столичні посадовці зазначили, що «комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо».
А тому там дали поради водіям та пішоходам, як уникнути травм. Серед них — «махати руками та згинати коліна»:
ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби — так краще тримати рівновагу;
у разі порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти — це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
будьте уважними й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.
Водіям у КМДА ж рекомендують:
дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань;
під час наближення до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
у снігопади краще віддайте перевагу громадському транспорту. Та не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.
Прогноз погоди у Києві
За даними Укргідрометцентру, у Києві 17 лютого буде прохолодно. Через ожеледицю у столиці оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
У Києві також очікуються:
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Вночі 14-16° морозу, вдень 7-9° морозу.
Нагадаємо, Київ накрив потужний снігопад, перетворивши дороги на небезпечну «ковзанку». Через негоду у ніч проти 16 лютого заблоковано рух трасою Одеса — Київ, а в самій столиці зафіксовано затори та аварії.