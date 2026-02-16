"Махайте руками і згинайте коліна": у Києві дали пораду пішоходам, як не вбитись через ожеледицю

Синоптики попередили про ожеледицю в Києві

У Києві попередили про сильну ожеледицю. За даними синоптиків, у столиці оголошено І рівень небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Столичні посадовці зазначили, що «комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо».

А тому там дали поради водіям та пішоходам, як уникнути травм. Серед них — «махати руками та згинати коліна»:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби — так краще тримати рівновагу;

у разі порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти — це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважними й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Водіям у КМДА ж рекомендують:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань;

під час наближення до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;

у снігопади краще віддайте перевагу громадському транспорту. Та не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Прогноз погоди у Києві

За даними Укргідрометцентру, у Києві 17 лютого буде прохолодно. Через ожеледицю у столиці оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

У Києві також очікуються:

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Вночі 14-16° морозу, вдень 7-9° морозу.

Нагадаємо, Київ накрив потужний снігопад, перетворивши дороги на небезпечну «ковзанку». Через негоду у ніч проти 16 лютого заблоковано рух трасою Одеса — Київ, а в самій столиці зафіксовано затори та аварії.