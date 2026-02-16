ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
152
Время на прочтение
2 мин

"Машите руками и сгибайте колени": в Киеве дали совет пешеходам, как не убиться из-за гололеда

В Киеве синоптики предупреждают о сильном гололеде.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

В Киеве предупредили о сильном гололеде. По данным синоптиков, в столице объявлен І уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Столичные чиновники отметили, что «коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно».

А потому там дали советы водителям и пешеходам, как избежать травм. Среди них — «махать руками и сгибать колени»:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

  • не держите руки в карманах, а размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше держать равновесие;

  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть — это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

  • будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Водителям в КГГА же рекомендуют:

  • придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневрирований;

  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

  • во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами;

  • в снегопады лучше отдайте предпочтение общественному транспорту. И не оставляйте авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Прогноз погоды в Киеве

По данным Укргидрометцента, в Киеве 17 февраля будет прохладно. Из-за гололеда в столице объявлен первый уровень опасности (желтый).

В Киеве также ожидается:

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков

  • Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

  • Ночью 14-16° мороза, днем 7-9° мороза.

Напомним, Киев накрыл мощный снегопад, превратив дороги в опасный «каток». Из-за непогоды в ночь на 16 февраля заблокировано движение по трассе Одесса — Киев, а в самой столице зафиксированы пробки и аварии.

Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie