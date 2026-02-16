"Машите руками и сгибайте колени": в Киеве дали совет пешеходам, как не убиться из-за гололеда

Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

В Киеве предупредили о сильном гололеде. По данным синоптиков, в столице объявлен І уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Столичные чиновники отметили, что «коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно».

А потому там дали советы водителям и пешеходам, как избежать травм. Среди них — «махать руками и сгибать колени»:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах, а размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть — это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Водителям в КГГА же рекомендуют:

придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневрирований;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами;

в снегопады лучше отдайте предпочтение общественному транспорту. И не оставляйте авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Прогноз погоды в Киеве

По данным Укргидрометцента, в Киеве 17 февраля будет прохладно. Из-за гололеда в столице объявлен первый уровень опасности (желтый).

В Киеве также ожидается:

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Ночью 14-16° мороза, днем 7-9° мороза.

Напомним, Киев накрыл мощный снегопад, превратив дороги в опасный «каток». Из-за непогоды в ночь на 16 февраля заблокировано движение по трассе Одесса — Киев, а в самой столице зафиксированы пробки и аварии.