Киев остановился из-за снегопада: где самые большие пробки и задержки транспорта (фото, видео)

В Киеве второй день подряд, 17 февраля, идет снежный коллапс. Столицу сковали пробки, общественный транспорт курсирует со значительными отклонениями от графика, а на остановках образовались толпы людей, которые не могут добраться до работы.

С самого утра «Киевпасстранс» сообщает о многочисленных задержках движения из-за непогоды.

В частности, зафиксированы сбои в следующих направлениях:

Автобус №69: задерживался по ул. Дзюбы в направлении ст. м. «Дворец Спорта».

Автобус № 33Т: движение было затруднено по Броварскому проспекту.

Автобус №44: задержка по ул. Алишера Навои.

В настоящее время движение по большинству маршрутов возобновлено, но транспорт курсирует с отклонением от графика. Однако пассажиры часами ждут маршрутки.

Также из-за непогоды образовались огромные пробки в городе.

Как сообщают очевидцы, возле станции метро «Черниговская» огромная пробка в направлении «Лесной».

Что делают коммунальщики

В КГГА отчитываются об активной работе по ликвидации последствий непогоды. По официальным данным, к расчистке дорог и тротуаров привлечены:

256 единиц спецтехники «Киевавтодора»;

422 работника в составе бригад по ручной уборке;

Более 2,8 тысяч дворников на придомовых территориях.

Первоначально обрабатывают магистрали, мосты, спуски и подъемы. В парках и скверах работают «зеленстрои».

«Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники», — отметили в КГГА.

Что пошло не так

Несмотря на отчеты властей, киевляне массово жалуются на состояние тротуаров, которые превратились в сплошной каток. Как выяснилось, проблема носит системный характер, передает «Telegraf».

Согласно оказавшимся в распоряжении СМИ документам Киевсовета, по меньшей мере четыре района столицы провалили подготовку к зиме 2025/2026 годов в части закупки противогололедных реагентов. Дарницкий и Деснянский районы вообще не закупили техническую соль. А Днепровский и Святошинский районы также не производили закупки этого сезона, хотя частично использовали остатки.

Это привело к тому, что тротуары в спальных районах, в частности, на Оболони и в Днепровском районе, остались опасными для пешеходов.

Какая ситуация была в Киеве 16 февраля

16 февраля в Киеве также возник масштабный транспортный коллапс: столицу парализовали пробки, общественный транспорт двигался с существенными задержками, а на остановках образовались большие очереди.

Самая сложная ситуация наблюдалась в районе станции метро «Нивки» в направлении Виноградаря, Академгородка и других густонаселенных районах.

В Киевская городская государственная администрация сообщали, что на маршруты вышло 96% запланированного подвижного состава в соответствии с имеющимися кадровыми и техническими ресурсами.

С ночи на улицах работали службы Киевавтодора: сотни единиц спецтехники и десятки бригад осуществляли уборку дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта.

Какие еще «сюрпризы» приготовила погода для киевлян

Напомним, в столице 17 февраля осадки маловероятны — погоду будет определять антициклон Felix. В то же время на дорогах будет храниться гололедица.

в ближайшую ночь: -15…-17 градусов;

днем: -6…-8 градусов.

В среду в Киеве ожидается усложнение погодных условий из-за влияния нового циклона: возможен снег, усиление ветра и повышение температуры.