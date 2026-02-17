- Дата публикации
Киев остановился из-за снегопада: где самые большие пробки и задержки транспорта (фото, видео)
Общественный транспорт курсирует с отклонением от графика из-за многочисленных ДТП, а коммунальные службы не успевают расчищать улицы.
В Киеве второй день подряд, 17 февраля, идет снежный коллапс. Столицу сковали пробки, общественный транспорт курсирует со значительными отклонениями от графика, а на остановках образовались толпы людей, которые не могут добраться до работы.
ТСН.ua собрали все подробности.
С самого утра «Киевпасстранс» сообщает о многочисленных задержках движения из-за непогоды.
В частности, зафиксированы сбои в следующих направлениях:
Автобус №69: задерживался по ул. Дзюбы в направлении ст. м. «Дворец Спорта».
Автобус № 33Т: движение было затруднено по Броварскому проспекту.
Автобус №44: задержка по ул. Алишера Навои.
В настоящее время движение по большинству маршрутов возобновлено, но транспорт курсирует с отклонением от графика. Однако пассажиры часами ждут маршрутки.
Также из-за непогоды образовались огромные пробки в городе.
Как сообщают очевидцы, возле станции метро «Черниговская» огромная пробка в направлении «Лесной».
Что делают коммунальщики
В КГГА отчитываются об активной работе по ликвидации последствий непогоды. По официальным данным, к расчистке дорог и тротуаров привлечены:
256 единиц спецтехники «Киевавтодора»;
422 работника в составе бригад по ручной уборке;
Более 2,8 тысяч дворников на придомовых территориях.
Первоначально обрабатывают магистрали, мосты, спуски и подъемы. В парках и скверах работают «зеленстрои».
«Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники», — отметили в КГГА.
Что пошло не так
Несмотря на отчеты властей, киевляне массово жалуются на состояние тротуаров, которые превратились в сплошной каток. Как выяснилось, проблема носит системный характер, передает «Telegraf».
Согласно оказавшимся в распоряжении СМИ документам Киевсовета, по меньшей мере четыре района столицы провалили подготовку к зиме 2025/2026 годов в части закупки противогололедных реагентов. Дарницкий и Деснянский районы вообще не закупили техническую соль. А Днепровский и Святошинский районы также не производили закупки этого сезона, хотя частично использовали остатки.
Это привело к тому, что тротуары в спальных районах, в частности, на Оболони и в Днепровском районе, остались опасными для пешеходов.
Какая ситуация была в Киеве 16 февраля
16 февраля в Киеве также возник масштабный транспортный коллапс: столицу парализовали пробки, общественный транспорт двигался с существенными задержками, а на остановках образовались большие очереди.
Самая сложная ситуация наблюдалась в районе станции метро «Нивки» в направлении Виноградаря, Академгородка и других густонаселенных районах.
В Киевская городская государственная администрация сообщали, что на маршруты вышло 96% запланированного подвижного состава в соответствии с имеющимися кадровыми и техническими ресурсами.
С ночи на улицах работали службы Киевавтодора: сотни единиц спецтехники и десятки бригад осуществляли уборку дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта.
Какие еще «сюрпризы» приготовила погода для киевлян
Напомним, в столице 17 февраля осадки маловероятны — погоду будет определять антициклон Felix. В то же время на дорогах будет храниться гололедица.
в ближайшую ночь: -15…-17 градусов;
днем: -6…-8 градусов.
В среду в Киеве ожидается усложнение погодных условий из-за влияния нового циклона: возможен снег, усиление ветра и повышение температуры.