Київ
327
2 хв

Любов до болю: у Києві жінка вдруге за шість років відправила коханого до реанімації

Жінка знову вдарила ножем співмешканця, за якого вже відсиділа термін у два роки.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наручники на жінці

Наручники на жінці / © із соцмереж

У Дніпровському районі Києва затримали 54-річну жінку, яка ледь не вбила свого цивільного чоловіка. Як з’ясувалося, це вже другий подібний напад на того самого потерпілого: за попередній «кухонний терор» зловмисниця вже відбула реальний термін у в’язниці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

Криваве дежавю

За даними слідства, між 54-річною підозрюваною та її 53-річним співмешканцем виникла сварка. Під час конфлікту жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові удар у груди. Потерпілого госпіталізували у важкому стані; наразі він перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії з проникаючим пораненням грудної клітини.

Історія повторюється

Найбільш вражаючим фактом у цій справі є те, що пара вже проходила через аналогічний сценарій.

  • У 2020 році жінка за таких самих обставин вдарила цього ж чоловіка ножем.

  • Тоді суд визнав її винною, і вона відбула два роки позбавлення волі.

Проте після повернення з в’язниці стосунки поновилися, що призвело до нового злочину.

Жінка вдруге вдарила ножем свого обранця / © Київська міська прокуратура

Жінка вдруге вдарила ножем свого обранця / © Київська міська прокуратура

Знаряддя злочину / © Київська міська прокуратура

Знаряддя злочину / © Київська міська прокуратура

Що загрожує нападниці

Дніпровська окружна прокуратура вже повідомила фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне завдавання тяжких тілесних ушкоджень).

«Наразі підозрювана перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років«, — зазначили у прокуратурі.

Враховуючи рецидив, цього разу термін ув’язнення може бути значно довшим, ніж попередній.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині чоловік розбив пляшку об голову брата, а потім завдав чотирьох ударів ножем.

