Соль за 2 миллиона: в Киеве чиновника обвиняют в переплате

Уборщик / © УНИАН

Реклама

Днепровская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела ШЭУ Соломенского района. Чиновника обвиняют в служебной халатности при закупке противогололедных средств, что привело к потере более 2 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Согласно материалам следствия, подозреваемый не провел надлежащего мониторинга рыночных цен, из-за чего дорожную соль приобрели по значительно завышенной стоимости.

Реклама

«Таким образом за нее переплатили более 2 млн. гривен, что подтверждено выводами экспертиз. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование, которое проводили столичные полицейские при сопровождении УСС, завершено, и дальнейшую судьбу должностного лица будет решать суд.

Новые подозрения для коммунальщиков

Раньше мы писали. что правоохранители расследуют последствия неудовлетворительного содержания столичных дорог. Девять руководителям районных путеэксплуатационных управлений уже сообщили о подозрении. Следствие установило, что из-за того, что коммунальщики игнорировали прогнозы и вовремя не посыпали тротуары, этой зимой травмировались более 6 тысяч киевлян.

Прокуроры отмечают, что массовая госпитализация горожан стала прямым следствием халатности управленцев, не организовавших своевременное очищение улиц ото льда. Большое количество жалоб от пострадавших жителей и переполненные травмпункты стали основанием для возбуждения уголовных производств. Продолжаются следственные действия, чтобы определить персональную ответственность каждого руководителя за критическое состояние дорожного покрытия в городе.

Реклама

Как уберечься от травм во время сильной гололедицы

Напомним, когда коммунальные службы не справляются с последствиями непогоды, безопасность пешеходов зависит от их бдительности и правильной техники передвижения. Итак, советы, как не упасть на улице:

Ходите как пингвин: делайте мелкие шаги, чуть-чуть наклоняйтесь вперед и становитесь на всю стопу.

Держите руки свободными: не прячьте их в кармане и отложите телефон — руки помогают удержать равновесие.

Выбирайте правильную обувь: носите ботинки с протектором или используйте специальные накладки-льдоступы.

Используйте лайфхаки: наклейте на подошву лейкопластырь или наждачную бумагу для лучшего сцепления.

Если падение неизбежно, то следует запомнить, как это правильно сделать. В случае, когда вы теряете равновесие, попытайтесь присесть или упасть на бок, чтобы не удариться головой или спиной.

Раньше мы писали, что в Киеве второй день подряд продолжается снежный коллапс. Столицу сковали пробки, общественный транспорт курсирует со значительными отклонениями от графика.