Кличко зробив тривожне попередження киянам: що сказав

Снігопад / © Associated Press

У Києві спостерігається погіршення погодних умов: інтенсивний снігопад, що розпочався напередодні ввечері, триває і досі. Це призвело до ускладнення руху транспорту на дорогах столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами міського голови, спеціалізована техніка КК «Київавтодор» працює на вулицях міста від самої ночі. Однак ефективність прибирання знижується через об’єктивні фактори.

«Зранку прибирання ускладнилося великим трафіком авто на дорогах та продовженням снігопаду», — зазначив мер.

У зв’язку з цим дорожнім службам надано доручення максимально мобілізувати ресурси. Пріоритетом є посилене прибирання та обробка протиожеледними матеріалами: магістралей та складних ділянок доріг, мостів і шляхопроводів, вʼїздів у місто.

Звернення до водіїв

Влада столиці закликає киян бути максимально обережними та уважними. Віталій Кличко звернувся до автовласників із проханням за можливості відмовитися від поїздок на власних автомобілях та скористатися громадським транспортом, аби не створювати додаткових заторів.

«Не паркувати автівки в недозволених місцях, де вони заважають прибиранню вулиць», — наголосив очільник столиці.

Хаотично залишені машини на узбіччях блокують проїзд снігоприбиральної техніки, що унеможливлює якісне розчищення доріг.

Також пролунав заклик до представників бізнесу та керівників установ. Балансоутримувачі територій зобов’язані сумлінно поставитися до своїх обов’язків та забезпечити своєчасне прибирання снігу на ділянках, закріплених за їхніми підприємствами, магазинами чи офісами.

Міська влада запевняє, що робить усе необхідне в цих складних погодних умовах, аби Київ не зупинився і життєдіяльність столиці була забезпечена на належному рівні.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, у Києві очікується послаблення морозу, однак погода залишатиметься зимовою. За прогнозом Укргідрометцентру, в столиці буде хмарно, з невеликим снігом і вітром 7–12 м/с, на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вночі температура повітря у Києві становитиме 8–10° морозу, вдень — 4–6° морозу. У Київській області вночі прогнозують 7–12° морозу, вдень — від 3 до 8° нижче нуля.