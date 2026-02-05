Трагедія на Київському морі: авто з людьми провалилося під кригу під час катання

Лід / © Pixabay

У Вишгородському районі Київської області сталася трагічна подія на воді. Під час катання по замерзлій поверхні Київського водосховища під лід провалився легковий автомобіль, у якому перебували люди.

Трагедія розігралася поблизу села Лебедівка. Як з’ясувалося, сам інцидент стався ще у неділю, 2 лютого, проте інформація про нього надійшла до правоохоронців із запізненням.

За попередніми даними, водій позашляховика вирішив виїхати на кригу Київського моря, ймовірно, для екстремального катання або дрифту. Крихкий лід не витримав ваги важкої машини, і автомобіль миттєво пішов під воду.

«Позашляховик виїхав на кригу Київського моря — під час катання машина провалилась під лід та потонула. За попередньою інформацією, в салоні авто перебувало двоє осіб», — повідомило джерело.

Масштабна пошуково-рятувальна операція розпочалася 4 лютого, одразу після того, як правоохоронці отримали повідомлення про зникнення людей та транспорту. До пошуків були залучені водолазні групи.

Під час обстеження дна водойми рятувальникам вдалося виявити та підняти на поверхню тіло однієї людини. Особу загиблого встановлюють. Доля другої особи, яка, ймовірно, також перебувала в салоні позашляховика, наразі залишається невідомою. Пошукові роботи тривають, фахівці обстежують акваторію довкола місця провалу.

Рятувальники вкотре закликають громадян утриматися від виходу, а тим паче виїзду автотранспортом на замерзлі водойми. Через коливання температур лід на річках та водосховищах втрачає міцність, стає крихким і непередбачуваним. Виїзд автомобілем на лід поза межами офіційних льодових переправ категорично заборонений і несе смертельну загрозу.

Нагадаємо, взимку в Києві та області на тлі відключень світла і сильних морозів зросла кількість неформальних масових зібрань на замерзлому Київському водосховищі. У соцмережах поширювалися відео з танцями та гуляннями на кризі, що викликало бурхливі дискусії серед користувачів.

Експерти та громадські діячі застерігали, що лід на Київському морі є ненадійним, особливо після відлиг, а масове перебування людей створює ризик провалів і необхідності рятувальних операцій. Додаткову небезпеку становить воєнна обстановка: в районі часто фіксують повітряні тривоги, роботу ППО та відсутність укриттів поблизу локації.

ДСНС Київщини окремо закликала громадян утриматися від будь-яких масових заходів на кризі водосховища, наголосивши, що гарантувати безпеку людей наразі неможливо, а перебування на льоду становить пряму загрозу життю.