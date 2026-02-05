Трагедия на Киевском море: автомобиль с людьми провалился под лед во время катания

Лид / © Pixabay

В Вышгородском районе Киевской области произошло трагическое событие на воде. Во время катания по замерзшей поверхности Киевского водохранилища под лед провалился легковой автомобиль, в котором находились люди.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Трагедия разыгралась вблизи села Лебедевка. Как выяснилось, сам инцидент произошел еще в воскресенье, 2 февраля, однако информация о нем поступила в милицию с опозданием.

По предварительным данным, водитель внедорожника решил выехать на лед Киевского моря, вероятно, для экстремального катания или дрифта. Хрупкий лед не выдержал вес тяжелой машины, и автомобиль мгновенно ушел под воду.

Киевское море / © oboz.ua

«Внедорожник выехал на лед Киевского моря — во время катания машина провалилась под лед и утонула. По предварительной информации, в салоне авто находились два человека», — сообщил источник.

Киевское море / © oboz.ua

Масштабная поисково-спасательная операция началась 4 февраля сразу после того, как правоохранители получили сообщение об исчезновении людей и транспорта. К поискам были привлечены водолазные группы.

При обследовании дна водоема спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность тело одного человека. Личность погибшего устанавливают. Судьба второго лица, вероятно, также находившегося в салоне внедорожника, пока остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются, специалисты обследуют акваторию вокруг места провала.

Спасатели еще раз призывают граждан воздержаться от выхода, а тем более выезда автотранспортом на замерзшие водоемы. Из-за колебаний температуры лед на реках и водохранилищах теряет прочность, становится хрупким и непредсказуемым. Выезд на лед за пределами официальных ледовых переправ категорически запрещен и несет смертельную угрозу.

Напомним, зимой в Киеве и области на фоне отключений света и сильных морозов выросло количество неформальных массовых собраний на замерзшем Киевском водохранилище. В соцсетях распространялись видео с танцами и гуляниями на льду, что вызвало бурные дискуссии среди пользователей.

Эксперты и общественные деятели предостерегали, что лед на Киевском море ненадежен, особенно после оттепелей, а массовое пребывание людей создает риск провалов и необходимости спасательных операций. Дополнительную опасность представляет военная обстановка: в районе часто фиксируют воздушные тревоги, работу ПВО и отсутствие укрытий вблизи локации.

ГСЧС Киевщины отдельно призвала граждан воздержаться от любых массовых мер на кризисе водохранилища, подчеркнув, что гарантировать безопасность людей пока невозможно, а пребывание на льду представляет прямую угрозу жизни.