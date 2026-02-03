Смертельна небезпека: що не так з "вечірками" на Київському морі та як себе вберегти

Вечірки на Київському морі

В умовах відключень світла жителі Києва знаходять способи розважатися і зігріватися, підтримуючи одне одноого. Зокрема, популярною локацією є Київське море. Зимові кадри звідти дійсно заворожують око, втім, такі розваги можуть обернутися трагедією.

У чому проблема масових гулянь на Київському морі — розбираємося у матеріалі ТСН.ua.

Розваги на Київському морі викликали хвилю обговорень

Один із масових заходів на замерзлому Київському морі спричинив суперечки в Мережі. Певний відсоток користувачів описує побачене як прояв винахідливості й оптимізму, водночас інші обурені нерозсудливістю людей.

Так, платформа United24 опублікувала відео, де на локації видно велику кількість людей, які танцюють і зігріваються напоями.

«На околицях міста жителі перетворили крижаний зимовий день на імпровізовану вечірку, довівши, що стійкість тут — це не лише витримка, а й здатність радіти», — йдеться у підписі.

Попри хвилю захоплень частина користувачів відверто не розуміє, як подібну активність могли сприймати як прояв «незламності», зважаючи на реальні ризики для життя.

«Я думала, що дуже очевидно, чому це дикуха і так не можна. Але ні, піпл хаває», — написала старша наукова співробітниця Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Ольга Кухарук.

За її словами, лід на Київському морі ненадійний сам собою, особливо після кількох днів відлиги. Масове перебування людей могло призвести до провалів під лід і потреби рятувальних операцій у момент, коли служби й так працюють у посиленому режимі.

Окрему тривогу викликає і безпекова ситуація в регіоні. «Це місце, де в ці дні й конкретно в ці години дуже багато розвіддронів та бойових „Шахедів“ і де багато працює ППО. У нас у районі тривоги ледь не щогодини, і добра частина з них — з роботою МВГ», — зазначає авторка допису.

На локації фактично відсутні укриття, тож у разі повітряної атаки велике скупчення людей опиняється без жодного захисту.

«Тобто реально один дрон, і весь цей натовп — криваве місиво. Ба більше, ще й створили би затор, бо там дуже специфічна логістика», — додає Кухарук.

Обурення викликала й поведінка організатора. Так, після офіційної заборони заходу він не скасував анонс, а лише формально відмежувався від відповідальності та зазначив, що «ні на кого не чекає, але буде там у визначений час».

Киян закликають до відповідальності та наголошують: у воєнний час будь-які масові зібрання в небезпечних локаціях мають оцінюватися насамперед з погляду безпеки, а не символізму.

ДСНС звернулася до киян

У ДСНС Київщини попередили про небезпеку відвідування будь-яких масових заходів на кризі Київського водосховища. Рятувальники наголошують, що інформація про такі події поширюється в соцмережах, однак гарантувати безпеку перебування людей на кризі наразі неможливо.

«Наголошуємо: з міркувань безпеки закликаємо мешканців і гостей Вишгородського району утриматися від відвідування будь-яких подібних заходів», — зазначили у службі.

Рятувальники акцентують, що перебування на льоду становить серйозну загрозу для життя, зокрема для водіїв транспортних засобів.

Окремою проблемою, за словами рятувальників, є відсутність укриттів у безпосередній близькості в разі повітряної тривоги. Так, у момент дронової чи ракетної загрози люди можуть опинитися без можливості швидко подбати про свою безпеку.

Мешканців Києва та області просять утриматися від ризику, який може обернутися фатальними наслідками.

Як поводитися на кризі: основні правила

Рятувальники нагадують, що безпечним для пішохода вважається лід, товщина якого становить щонайменше 7 см. Також людям радять:

Перевіряти міцність льоду перед виходом

Не ступайте на поверхню, якщо не впевнені в її товщині чи стані — навіть невелика змінна погода може зробити кригу ненадійною. І не виходьте на лід, якщо він тонкий або має неоднорідну структуру. Особливо це стосується перших та останніх замерзань, де крига ще не набула достатньої міцності.

Уникати небезпечних місць

Тонкий лід часто буває біля берегів, заростей очерету, в місцях де тече вода, поблизу стоку або під снігом — саме там найчастіше трапляються провали.

Не перевіряти лід ногою

Для оцінки товщини використовуйте довгу палицю або спеціальний прилад, а не просто ступайте на нього — це значно зменшить ризик провалитися.

Уникати великих скупчень і руху транспортних засобів

Масова активність на кризі або рух автомобілів створюють додаткове навантаження та підвищують ймовірність розлому.

Тримати дітей під наглядом

Ніколи не дозволяйте дітям самостійно виходити на лід — їхні вага й поведінка можуть стати причиною трагедії.

Не виходити на лід у нічний час доби

За словами рятувальників, ці правила базуються на багаторічному досвіді з опиранням на велику кількість трагічних наслідків, які сталися на льоду. Дотримуйтеся їх, щоб вберегтися від небезпеки на вкритій кригою водоймі.

В екстрених ситуаціях важливо мати можливість швидко потрапити до безпечного місця.

Нагадаємо, в Києві на Дніпрі поблизу парку «Наталка» чоловік під час катання на кайтсерфінгу провалився під кригу приблизно за 100 метрів від берега. За попередніми даними, він не втримав рівновагу на льоду та опинився у крижаній воді. На щастя, чоловік вижив.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального спорядження витягли потерпілого з пролому криги.

Після порятунку чоловіка передали медикам. Його оглянули та надали необхідну допомогу.