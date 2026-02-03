Смертельная опасность: что не так с "вечеринками" на Киевском море и как себя уберечь

Вечеринки на Киевском море

В условиях отключений света жители Киева находят способы развлекаться и согреваться, поддерживая друг друга. В частности, популярной локацией Киевское море. Зимние кадры оттуда действительно завораживают глаз, впрочем, такие развлечения могут обернуться трагедией.

В чем проблема массовых гуляний на Киевском море — разбираемся в материале ТСН.ua.

Развлечения на Киевском море вызвали волну обсуждений

Одно из массовых мероприятий на замерзшем Киевском море вызвало споры в Сети. Определенный процент пользователей описывает увиденное как проявление изобретательности и оптимизма, в то время как другие возмущены безрассудством людей.

Так, платформа United24 опубликовала видео, где на локации видно большое количество людей, танцующих и согреваемых напитками.

«В окрестностях города жители превратили ледяной зимний день в импровизированную вечеринку, доказав, что устойчивость здесь — это не только выдержка, но и способность радоваться», — пишут в подписи.

Несмотря на волну увлечений, часть пользователей откровенно не понимает, как подобную активность могли воспринимать как проявление «несокрушимости», учитывая реальные риски для жизни.

«Я думала, что очень очевидно, почему это дикуха и так нельзя. Но нет, пипл скрывает», — написала старшая научная сотрудница Института социальной и политической психологии НАПН Украины Ольга Кухарук.

По ее словам, лед на Киевском море ненадежен сам по себе, особенно после нескольких дней оттепели. Массовое пребывание людей могло привести к провалам под лед и потребности спасательных операций в момент, когда службы и так работают в усиленном режиме.

Отдельную тревогу вызывает и ситуация с безопасностью в регионе. «Это место, где в эти дни и именно в те часы очень много разведдронов и боевых шахедов и где много работает ПВО. У нас в районе тревоги чуть ли не час, и хорошая часть из них с работой МВГ», — отмечает автор сообщения.

На локации фактически отсутствуют укрытия, поэтому в случае воздушной атаки большое скопление людей оказывается без защиты.

«То есть реально один дрон и вся эта толпа — кровавое месиво. Более того, еще и создали бы пробку, потому что там очень специфическая логистика», — добавляет Кухарук.

Возмущение вызывало и поведение организатора. Да, после официального запрета мероприятия он не отменил анонс, а лишь формально отмежевался от ответственности. Он отметил, что «никого не ждет, но будет там в определенное время».

Киевлян призывают к ответственности и подчеркивают: в военное время любые массовые собрания в опасных локациях должны оцениваться, прежде всего, с точки зрения безопасности, а не символизма.

ГСЧС обратилась к киевлянам

В ГСЧС Киевской области предупредили об опасности посещения любых массовых мероприятий на воде Киевского водохранилища. Спасатели отмечают, что информация о таких событиях распространяется в соцсетях, однако обеспечить безопасность пребывания людей на кризисе пока невозможно.

«Подчеркиваем: из соображений безопасности призываем жителей и гостей Вышгородского района воздержаться от посещения любых подобных мероприятий», — отметили в службе.

Спасатели акцентируют, что пребывание на льду представляет серьезную угрозу жизни, в частности — водителям транспортных средств.

Отдельной проблемой, по словам спасателей, является отсутствие укрытий в непосредственной близости в случае воздушной тревоги. Да, в момент дроновой или ракетной угрозы люди могут оказаться без возможности быстро позаботиться о своей безопасности.

Жителей Киева и области просят воздержаться от риска, который может обернуться роковыми последствиями.

Как вести себя на льду: основные правила

Спасатели напоминают, что безопасным для пешехода считается лед, толщина которого составляет не менее 7 см. Также людям советуют:

Проверять крепость льда перед выходом

Не ступайте на поверхность, если не уверены в его толщине или состоянии — даже небольшая скользящая погода может сделать лед ненадежным. И не выходите на лед, если он тонкий или имеет неоднородную структуру. Особенно это касается первых и последних замерзаний, где лед еще не приобрел достаточной прочности;

Избегать опасных мест

Тонкий лед часто бывает у берегов, зарослей камыша, в местах, где течет вода, вблизи стока или под снегом — именно там чаще всего встречается провал;

Не проверять лед ногой

Для оценки толщины используйте длинную палку или специальный прибор, а не просто ступайте на него — это значительно снизит риск провалиться;

Избегать больших скоплений и движения транспортных средств

Массовая активность на льду или движение автомобилей создают дополнительную нагрузку и повышают вероятность разлома;

Держать детей под наблюдением

Никогда не позволяйте детям самостоятельно выходить на лед — их вес и поведение могут стать причиной трагедии;

Не выходить на лед в ночное время суток

По словам спасателей, эти правила базируются на многолетнем опыте с опиранием на большое количество случившихся на льду трагических последствий. Следуйте им, чтобы уберечься от опасности на покрытом льдом водоеме.

В экстренных ситуациях важно иметь возможность быстро попасть в безопасное место.

Напомним, в Киеве на Днепре вблизи парка «Наталка» мужчина во время катания на кайтсерфинге провалился под лед примерно в 100 метрах от берега. По предварительным данным, мужчина не удержал равновесие на льду и оказался в ледяной воде. К счастью, он выжил.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специального снаряжения извлекли пострадавшего из пролома льда.

После спасения мужчину передали медикам. Его осмотрели и оказали необходимую помощь.