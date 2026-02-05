- Дата публікації
Забили перехожого до смерті у Києві: як покарали нападників
Нападники у Києві завдавали потерпілому численні удари руками та ногами по голові, навіть коли той упав. В той же день постраждалий помер у лікарні.
У Києві суд виніс вирок 18-річному та 31-річному місцевим мешканцям, які до смерті побили 49-річного чоловіка. Дніпровський районний суд Києва призначив обом нападникам покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у Facebook.
Смертельний конфлікт на вулиці
Трагедія сталася у травні 2025 року. За даними слідства, між перехожим та двома чоловіками на вулиці виник словесний конфлікт, який швидко переріс у жорстоке побиття.
Деталі злочину:
Нападники завдавали потерпілому численні удари руками та ногами, переважно в область голови.
Коли 49-річний чоловік впав на землю, зловмисники не зупинилися і продовжили побиття.
Того ж дня постраждалий помер у лікарні від тяжкої відкритої черепно-мозкової травми.
Вирок суду
Прокурори повністю довели провину обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Наразі чоловіків засуджені до тривалого терміну ув’язнення. Вирок суду вже оголошено.
