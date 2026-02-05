Забили перехожого до смерті у Києві: як покарали нападників

Нападники отримали вирок / © Київська міська прокуратура

У Києві суд виніс вирок 18-річному та 31-річному місцевим мешканцям, які до смерті побили 49-річного чоловіка. Дніпровський районний суд Києва призначив обом нападникам покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у Facebook.

Смертельний конфлікт на вулиці

Трагедія сталася у травні 2025 року. За даними слідства, між перехожим та двома чоловіками на вулиці виник словесний конфлікт, який швидко переріс у жорстоке побиття.

Деталі злочину:

Нападники завдавали потерпілому численні удари руками та ногами, переважно в область голови.

Коли 49-річний чоловік впав на землю, зловмисники не зупинилися і продовжили побиття.

Того ж дня постраждалий помер у лікарні від тяжкої відкритої черепно-мозкової травми.

Вирок суду

Прокурори повністю довели провину обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі чоловіків засуджені до тривалого терміну ув’язнення. Вирок суду вже оголошено.

