Синоптики попередили про загрозу: прогноз погоди на 6 лютого в Києві
Київ та область накриють сніг і ожеледиця.
Протягом п’ятниці, 6 лютого, в Києві очікується невеликий сніг. У столиці буде вітряно і триматиметься мороз.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, у столиці буде хмарно. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру буде 7–12 м/с.
У Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 6–8° морозу. В Київській області протягом доби очікується 3–8° морозу.
Як повідомлялося, 5 лютого снігопад паралізував Київ та викликав транспортний колапс. На ключових магістралях сталося чимало аварій. Практично повністю зупинилася Житомирська траса в бік столиці.
Водночас у КМДА заявляли, що очищають дороги від снігу та обробляють головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.