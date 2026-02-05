Синоптики попередили про загрозу: прогноз погоди на 6 лютого в Києві

Київ / © Associated Press

Реклама

Протягом п’ятниці, 6 лютого, в Києві очікується невеликий сніг. У столиці буде вітряно і триматиметься мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, у столиці буде хмарно. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру буде 7–12 м/с.

Реклама

У Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 6–8° морозу. В Київській області протягом доби очікується 3–8° морозу.

Як повідомлялося, 5 лютого снігопад паралізував Київ та викликав транспортний колапс. На ключових магістралях сталося чимало аварій. Практично повністю зупинилася Житомирська траса в бік столиці.

Водночас у КМДА заявляли, що очищають дороги від снігу та обробляють головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.