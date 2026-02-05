Синоптики предупредили об угрозе: прогноз погоды на 6 февраля в Киеве

Киев / © Associated Press

В пятницу, 6 февраля, в Киеве ожидается небольшой снег. В столице будет ветрено и будет держаться мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в столице будет облачно. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с.

В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 6–8° мороза. В Киевской области в течение суток ожидается 3–8 градусов мороза.

Как сообщалось, 5 февраля снегопад парализовал Киев и вызвал транспортный коллапс. На ключевых магистралях произошло немало аварий. Практически полностью остановилась Житомирская трасса в сторону столицы.

В КГГА заявляли, что очищают дороги от снега и обрабатывают главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.