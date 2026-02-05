- Дата публикации
Забили прохожего до смерти в Киеве: как наказали нападавших
Нападавшие наносили потерпевшему многочисленные удары руками и ногами по голове, даже когда тот упал, в тот же день пострадавший умер в больнице от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.
В Киеве вынесли приговор 18-летнему и 31-летнему местным жителям, которые до смерти избили 49-летнего мужчину. Днепровский районный суд Киева назначил обоим нападающим наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщает прессслужба Днепровской окружной прокуратуры города Киева в Facebook.
Смертельный конфликт на улице
Трагедия произошла в мае 2025 года. По данным следствия, между прохожим и двумя мужчинами на улице возник словесный конфликт, быстро переросший в жестокое избиение.
Детали преступления:
Нападавшие наносили потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, преимущественно в область головы.
Когда 49-летний мужчина упал на землю, злоумышленники не остановились и продолжили избиение.
В тот же день пострадавший скончался в больнице от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.
Приговор суда
Прокуроры полностью доказали вину обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
В настоящее время мужчины приговорены к длительному сроку заключения. Приговор суда уже оглашен.
