Забили прохожего до смерти в Киеве: как наказали нападавших

Нападавшие наносили потерпевшему многочисленные удары руками и ногами по голове, даже когда тот упал, в тот же день пострадавший умер в больнице от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.

Нападавшие получили приговор

Нападавшие получили приговор / © Киевская городская прокуратура

В Киеве вынесли приговор 18-летнему и 31-летнему местным жителям, которые до смерти избили 49-летнего мужчину. Днепровский районный суд Киева назначил обоим нападающим наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прессслужба Днепровской окружной прокуратуры города Киева в Facebook.

Смертельный конфликт на улице

Трагедия произошла в мае 2025 года. По данным следствия, между прохожим и двумя мужчинами на улице возник словесный конфликт, быстро переросший в жестокое избиение.

Детали преступления:

  • Нападавшие наносили потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, преимущественно в область головы.

  • Когда 49-летний мужчина упал на землю, злоумышленники не остановились и продолжили избиение.

  • В тот же день пострадавший скончался в больнице от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.

Приговор суда

Прокуроры полностью доказали вину обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время мужчины приговорены к длительному сроку заключения. Приговор суда уже оглашен.

