Ревнощі до колишньої ледь не призвели до трагедії: у Києві судитимуть чоловіка за напад з ножем

У Києві судитимуть чоловіка, який вдарив ножем співмешканця колишньої дружини / © Національна поліція України

Поліцейські Києва завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 42-річного киянина, який влаштував різанину в Подільському районі. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Києва.

За інформацією поліції, подія сталася у жовтні минулого року в квартирі на вулиці Андріївській. Зловмисник перебував у гостях у своєї колишньої дружини та її нового 37-річного співмешканця. На ґрунті ревнощів між чоловіками спалахнув конфлікт, під час якого «гість» вдарив опонента кухонним ножем у груди та втік із помешкання.

У Києві судитимуть чоловіка. / © Національна поліція України

Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Йому інкримінують завдавання умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Наразі розслідування завершено, а долю обвинуваченого вирішить суд. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

